Yoshida: 80 dollari sono un ottimo affare, se il gioco offre

Shuhei Yoshida, l'ex dirigente di Playstation, sostiene l'ormai controverso prezzo di 80 dollari per i giochi. A suo avviso, è "incredibilmente conveniente" se si considera quante ore di intrattenimento si ottengono in cambio. Usa Mario Kart come esempio: un gioco in cui puoi facilmente spendere decine, forse anche centinaia di ore con un solo acquisto. Dal suo punto di vista, questo lo rende un affare molto migliore rispetto a molte altre forme di intrattenimento o media.

Tuttavia, Yoshida riconosce che non tutti i giochi meritano lo stesso prezzo. Alcuni progetti, in particolare i titoli AAA ad alto budget o i giochi live-service, possono costare fino a $ 100, ma attirano i giocatori offrendo più contenuti e un valore di rigiocabilità più lungo. In altre parole, il prezzo è giustificato dalla quantità di contenuti, dalla qualità e dal supporto a lungo termine che il gioco fornisce, e spetta a ciascun editore valutare tale valore.

Tuttavia, tra i giocatori, l'argomento rimane divisivo. Diversi sondaggi, tra cui uno di PushSquare, mostrano che la stragrande maggioranza dei giocatori non è entusiasta di sborsare così tanto per un singolo titolo. Molti si sentono addirittura fuorviati dagli aumenti di prezzo, anche se alcuni dicono che sarebbero disposti a pagare un extra per uscite di successo come Grand Theft Auto VI, supponendo che offra lo stesso livello dei precedenti capitoli della serie.

Quindi, per quali giochi saresti disposto a pagare $ 80?