You ora può giocare una demo per domani We Were Here

Il Triple-i Initiative Showcase è stato pieno zeppo di entusiasmanti annunci indie e AA, uno di questi dedicato alla prossima serie di puzzle per due giocatori di Total Mayhem Games.

Durante lo show, We Were Here Tomorrow è apparso, con lo sviluppatore presente per annunciare che una demo del prossimo gioco è stata resa disponibile su PC tramite Steam. Al momento, puoi andare sulla piattaforma di Valve per assaggiare il titolo atteso, che uscirà integralmente su PC, PS5 e Xbox Series X/S entro il 2026.

C'è un problema con questa demo, perché non sarà sempre disponibile. I fan avranno una settimana per provare il gioco prima che la demo venga rimossa, per assicurarsi che le sorprese restino intatte prima del lancio completo.

Per quanto riguarda ciò che questa demo offrirà, ci è stato detto in un comunicato stampa che offrirà "un primo anteprima giocabile del nuovo ambientazione retro-futurista del gioco, un nostalgico ritorno alla risoluzione cooperativa tipica del franchise e un'introduzione accessibile ai nuovi arrivati della serie."

Per un'anteprima di ciò che ci aspetta, guarda qui sotto l'ultimo trailer di gameplay di We Were Here Tomorrow.