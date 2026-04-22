YouTube ora sta silenziando le notifiche push dai canali con cui non hai interagito nell'ultimo mese Hai notato che il numero di notifiche su YouTube è diminuito? È perché Google spera che ridurre le notifiche indesiderate ti impedisca di disattivarle del tutto.

HQ Se ti sei iscritto a tantissimi canali YouTube diversi, potrebbe essere un po' un caos dover controllare tutte le notifiche. Recentemente, il numero di notifiche è improvvisamente diminuito significativamente. Secondo Engadget, Google ha iniziato a silenziare le notifiche push di creatori con cui non hai interagito nell'ultimo mese. L'idea è che se uno spettatore riceve continuamente notifiche su contenuti con cui non interagisce, questo possa infine portare l'utente a disabilitare completamente le notifiche di YouTube. Le notifiche dei canali con cui non hai interagito nell'ultimo mese continueranno ad essere disponibili all'interno dell'app YouTube nella tua casella di posta, che è quella piccola icona a campanello in alto a destra. YouTube ha anche dichiarato che "i canali che caricano raramente non vedranno le loro notifiche influenzate". C'è ancora una cosa che è un po' incerta. YouTube riavvierà automaticamente le notifiche push correlate quando l'utente deciderà di interagire di nuovo con questi canali in futuro? Speriamo che lo facciano.