Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Tecnologia

YouTube ora sta silenziando le notifiche push dai canali con cui non hai interagito nell'ultimo mese

Hai notato che il numero di notifiche su YouTube è diminuito? È perché Google spera che ridurre le notifiche indesiderate ti impedisca di disattivarle del tutto.

HQ

Se ti sei iscritto a tantissimi canali YouTube diversi, potrebbe essere un po' un caos dover controllare tutte le notifiche. Recentemente, il numero di notifiche è improvvisamente diminuito significativamente.

Secondo Engadget, Google ha iniziato a silenziare le notifiche push di creatori con cui non hai interagito nell'ultimo mese. L'idea è che se uno spettatore riceve continuamente notifiche su contenuti con cui non interagisce, questo possa infine portare l'utente a disabilitare completamente le notifiche di YouTube.

Le notifiche dei canali con cui non hai interagito nell'ultimo mese continueranno ad essere disponibili all'interno dell'app YouTube nella tua casella di posta, che è quella piccola icona a campanello in alto a destra. YouTube ha anche dichiarato che "i canali che caricano raramente non vedranno le loro notifiche influenzate".

C'è ancora una cosa che è un po' incerta. YouTube riavvierà automaticamente le notifiche push correlate quando l'utente deciderà di interagire di nuovo con questi canali in futuro? Speriamo che lo facciano.

YouTube ora sta silenziando le notifiche push dai canali con cui non hai interagito nell'ultimo mese

This post is tagged as:

Tecnologia


Caricamento del prossimo contenuto