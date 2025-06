YouTube punisce gli utenti di Adblock con schermate di caricamento false

HQ

L'ultimo tentativo di spingere gli utenti a pagare per YouTube Premium è ora in fase di lancio a livello globale e questa volta si tratta di punire coloro che utilizzano gli ad blocker rallentando deliberatamente la riproduzione dei video. Invece di mostrare annunci, YouTube ora inietta un ritardo artificiale: una schermata nera e un pop-up che ti dice di disabilitare il blocco degli annunci, completo di un link a una pagina di supporto che suggerisce di inserire YouTube nella whitelist o semplicemente di ottenere Premium.

In precedenza, YouTube si basava su avvisi o sul blocco totale dei video. Ora stanno provando qualcosa di probabilmente più fastidioso: fai clic su un video e, invece di guardarlo, rimani bloccato a fissare uno schermo vuoto per lo stesso tempo in cui verrebbe eseguito un normale annuncio.

Finora, la tattica sembra rivolta agli utenti precedentemente segnalati per l'utilizzo del blocco degli annunci. Le persone su Reddit, gli utenti del browser Brave e le persone sia su iOS/Mac che su PC hanno segnalato il problema. Sembra anche che YouTube stia diventando più intelligente riguardo al rilevamento: anche uBlock Origin Lite non è più sicuro. Non si tratta più solo di estensioni del browser; È legato anche agli account utente.

Se desideri una visualizzazione senza pubblicità, ci sono davvero solo due opzioni rimaste: inserire YouTube nella whitelist nel tuo ad blocker o sborsare soldi per Premium. Altrimenti, è probabile che prima o poi verrai colpito da questi "metodi di punizione" sempre più aggressivi.

Stai pagando per YouTube? O semplicemente completamente indifferente?