YouTube raddoppia le pubblicità con clip di 90 secondi impossibili da saltare

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Le pubblicità continuano a inondare YouTube e, secondo varie fonti, l'azienda ha ora iniziato a distribuire clip pubblicitarie di 90 secondi per gli spettatori gratuiti. Ancora peggio, questi clip non possono essere saltati. Sì, hai letto bene: novanta secondi di pubblicità forzate.

Come sapete, una volta era possibile almeno cancellare l'annuncio dopo poco tempo, ma ora non è più così. Invece, sei costretto a stare lì a fissare come se fosse una vecchia TV lineare.

Non è la prima volta che YouTube mette alla prova i limiti di ciò che gli utenti sono disposti a sopportare, e man mano che i bloccanti pubblicitari diventano sempre più comuni, Google sta aumentando la pressione. Stanno semplicemente rendendo la versione gratuita così fastidiosa e inutilizzabile che la versione Premium inizia a sembrare una salvezza.

Hai notato questi clip pubblicitari di 90 secondi?