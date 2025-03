Yuki Tsunoda in trattative per sostituire Liam Lawson alla Red Bull, secondo diversi rapporti

HQ

Christian Horner, Team Principal della Red Bull, ha cercato di essere gentile quando lo scorso fine settimana gli è stato chiesto del futuro di Liam Lawson, dicendo che il 23enne neozelandese è ancora giovane e un pilota capace, e hanno il dovere di prendersi cura di lui. Tuttavia, dopo due Gran Premi senza segnare, la Red Bull ha bisogno di una soluzione rapida se vuole mantenere le possibilità di lottare per il Campionato Costruttori, dopo aver lottato l'anno scorso con Sergio Pérez e un Verstappen meno dominante.

La speculazione tra i fan della Formula 1 si è trasformata in un rapporto di diversi punti vendita olandesi, e anche di Motorsport, che affermano che sono in corso conversazioni in modo che Yuki Tsunoda, pilota della Racing Bulls, Red Bull "B-team", si scambierà il posto con Lawson. Tsunoda è quasi altrettanto giovane (24 anni) ma ha più esperienza - 92 gare contro le 13 di Lawson - e quest'anno ha già segnato con i Racing Bulls. Lawson può avere meno pressione per crescere al Racing Bulls, mentre Tsunoda avrà più esperienza per abituarsi alla RB21, che sta causando problemi anche per lo stesso Verstappen

Se dovesse accadere, verrebbe annunciato alla fine di questa settimana o la prossima, prima del Gran Premio del Giappone dal 4 al 6 aprile. Tuttavia, Motorsport osserva che il cambiamento sarebbe "complicato", poiché Tsunoda è sostenuto finanziariamente da Honda, che fornisce i motori alla Red Bull, il che potrebbe portare a un aumento di Honda e a "ramificazioni finanziarie".