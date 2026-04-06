Zach Cregger si sta preparando a essere crocifisso dai fan Resident Evil qualora il suo film si discosti dalla lore del gioco

Ci sono parecchi occhi puntati sulla versione del regista Zach Cregger su Resident Evil, non perché non conosciamo Resident Evil sul grande schermo, ma piuttosto perché ci sono stati molti adattamenti Resident Evil di qualità incredibilmente varia. Anzi, si potrebbe arrivare a dire che il film potrebbe essere semplicemente buono ed essere un film sopra la media Resident Evil.

Tuttavia, come sembrano mostrare le recensioni di The Super Mario Galaxy Movie, ci sono ulteriori insidie nell'adattare un videogioco, soprattutto nel modo in cui riflette il materiale originale e rende omaggio alla lore dell'universo più ampio in cui esiste.

Cregger sembra essere piuttosto familiare con il peso di questa aspettativa, poiché in un'intervista al New York Times ha detto che si aspetta pienamente di essere 'crocifisso' dai fan qualora il suo film si discostasse troppo dalla lore stabilita nei giochi. Anche se il film sarà una storia originale ambientata nel mondo Resident Evil senza personaggi preferiti dai fan, sembrerà comunque riflettere la formula dei giochi, come aggiunge Cregger quanto segue.

"Adoro l'idea di essere contrapposta a un mondo deciso a annientarti. È semplicemente divertente e non ho mai visto un film che offra un'esperienza del genere."

Cregger sembra anche avere una passione per i videogiochi, tanto che quando guarda un adattamento televisivo o cinematografico di un gioco, pensa: "Io penso, 'Non rovinarmi questo'," quindi speriamo che questo significhi che ci aspetta un film horror epico quando Resident Evil debutterà in futuro.