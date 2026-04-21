Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Auto

Zacoe presenta il kit carrozzeria selvaggia della Lamborghini Temerario

Se pensavi che il nuovo ibrido Lambo fosse troppo sottile...

HQ

Tempo fa, Lamborghini ha presentato e lanciato il suo V8 ibrido, il Temerario, ma pur essendo piuttosto appariscente e ricevendo buone recensioni, alcuni lo hanno considerato leggermente sicuro, specialmente per un marchio leggendario e stravagante come Lamborghini.

Ma ora Zacoe ha anticipato la stessa Lambo, progettando un body kit dall'aspetto più robusto per l'auto. Tutti e 17 i nuovi pannelli sono in carbonio e possono essere montati senza tagli o modifiche strutturali aggiuntive. In realtà è anche totalmente reversibile.

Zacoe dice che il kit "reinterpreta il Temerario attraverso una filosofia di design OEM+", e puoi vedere le immagini (tramite Top Gear) qui sotto:

Zacoe presenta il kit carrozzeria selvaggia della Lamborghini Temerario
Zacoe presenta il kit carrozzeria selvaggia della Lamborghini Temerario
Zacoe presenta il kit carrozzeria selvaggia della Lamborghini Temerario

This post is tagged as:

Auto


Caricamento del prossimo contenuto