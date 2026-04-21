Zacoe presenta il kit carrozzeria selvaggia della Lamborghini Temerario

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Tempo fa, Lamborghini ha presentato e lanciato il suo V8 ibrido, il Temerario, ma pur essendo piuttosto appariscente e ricevendo buone recensioni, alcuni lo hanno considerato leggermente sicuro, specialmente per un marchio leggendario e stravagante come Lamborghini.

Ma ora Zacoe ha anticipato la stessa Lambo, progettando un body kit dall'aspetto più robusto per l'auto. Tutti e 17 i nuovi pannelli sono in carbonio e possono essere montati senza tagli o modifiche strutturali aggiuntive. In realtà è anche totalmente reversibile.

Zacoe dice che il kit "reinterpreta il Temerario attraverso una filosofia di design OEM+", e puoi vedere le immagini (tramite Top Gear) qui sotto: