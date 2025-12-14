Zelensky abbandona l'ambizione NATO nel tentativo di porre fine alla guerra

HQ

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che l'Ucraina è pronta ad abbandonare il suo obiettivo di lunga data di adesione alla NATO in cambio di garanzie di sicurezza giuridicamente vincolanti occidentali, segnando una grande concessione con l'apertura dei colloqui di pace a Berlino domenica.

Incontro in Germania

Parlando prima degli incontri con l'inviato statunitense Steve Witkoff e Jared Kushner, Zelensky ha detto che l'Ucraina ora cerca garanzie in stile Articolo 5 dagli Stati Uniti, insieme a impegni di sicurezza da parte degli alleati europei, Canada e Giappone, per scoraggiare futuri attacchi russi. Sottolinea che questo era già un compromesso significativo da parte di Kiev.

I colloqui, ospitati dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, mirano a perfezionare un quadro di pace sostenuto dagli Stati Uniti che potrebbe portare a un cessate il fuoco lungo le linee attuali del fronte. Zelensky ha detto che un piano in 20 punti è in discussione, anche se l'Ucraina non sta negoziando direttamente con la Russia.

Richieste da Russia e Ucraina

La Russia ha da tempo chiesto all'Ucraina di rinunciare alle ambizioni NATO e di accettare la neutralità, insieme a concessioni territoriali nell'Ucraina orientale. Sebbene Zelensky indichi apertura a un cessate il fuoco basato sulle linee di battaglia esistenti, ribadisce il rifiuto dell'Ucraina di cedere formalmente territori.

Le trattative avvengono in un contesto di continui attacchi russi alle infrastrutture energetiche ucraine, lasciando centinaia di migliaia di persone senza energia, e sullo sfondo di crescenti avvertimenti da parte dei leader della NATO che la Russia potrebbe minacciare l'Europa oltre l'Ucraina.

Il segretario generale della NATO, Mark Rutte:

"Il conflitto è alla nostra porta. La Russia ha riportato la guerra in Europa, e dobbiamo essere preparati alla portata della guerra che i nostri nonni o bisnonni hanno subito. Dobbiamo essere chiari come il cristallo sulla minaccia. Siamo il prossimo obiettivo della Russia, e siamo già in pericolo."