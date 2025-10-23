Zelensky accoglie con favore le nuove sanzioni energetiche e sollecita una maggiore pressione sulla Russia

HQ

Zelensky ha appena accolto con favore le nuove sanzioni energetiche imposte dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea contro la Russia, definendole un passo importante verso la pace. Parlando a Bruxelles, ha sottolineato che sono ancora necessarie ulteriori pressioni per ottenere un cessate il fuoco, respingendo ogni possibilità di concessioni territoriali. Le ultime sanzioni prendono di mira le principali compagnie petrolifere e del gas della Russia, segnalando una crescente determinazione occidentale dopo le recenti battute d'arresto diplomatiche. Zelensky ha ringraziato Washington per la sua ferma posizione, affermando che la mossa invia un chiaro messaggio che la continua aggressione avrà un costo. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!