Zelensky accusa la Russia di aver falsificato il cessate il fuoco di Pasqua Il presidente ucraino afferma che le forze russe continuano a bombardare nonostante la dichiarazione di Putin di una tregua temporanea.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il presidente Volodymyr Zelensky ha criticato il tentativo della Russia di proiettare un cessate il fuoco durante la Pasqua ortodossa, sostenendo che l'esercito di Mosca è ancora attivamente impegnato in combattimenti. Nonostante l'annuncio del presidente Vladimir Putin di una sospensione temporanea delle ostilità (puoi leggere di più su Putin che ha dichiarato il cessate il fuoco di Pasqua in Ucraina qui), Zelensky ha sottolineato che l'esercito russo stava continuando a prendere di mira le forze ucraine lungo la linea del fronte. Secondo Zelensky, numerosi attacchi si sono verificati anche dopo l'inizio del cessate il fuoco ufficiale. Mentre l'Ucraina rimane aperta all'estensione del cessate il fuoco, Zelensky ha avvertito che se la Russia persisterà nella sua offensiva, l'Ucraina rispecchierà le sue azioni. Volodymyr Zelensky // Shutterstock