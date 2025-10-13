Zelensky afferma che i Tomahawk potrebbero aiutare a porre fine alla guerra, si impegna a usarli solo su obiettivi militari

HQ

"Abbiamo bisogno di due cose, credo, per fare una vera pressione su Putin. Gli ho detto (Trump) che abbiamo bisogno di una vera difesa aerea. E il secondo punto è avere armi lunghe, capacità a lunga distanza". Queste sono state le ultime parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha aggiunto che il suo Paese schiererà missili Tomahawk di fabbricazione statunitense esclusivamente contro le posizioni militari russe se Washington accetterà di fornirli. Parlando a Fox News, Zelensky ha suggerito che tali armi potrebbero spostare lo slancio della guerra, sottolineando al contempo la moderazione di Kiev nei confronti delle aree civili. Il Cremlino, nel frattempo, ha avvertito dell'escalation dei rischi, definendo la potenziale consegna una seria minaccia. Trump ha detto che sta ancora valutando la richiesta, osservando che vuole garanzie su come l'Ucraina prevede di utilizzare i missili. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!