Zelensky afferma che l'accordo di sicurezza tra Stati Uniti e Ucraina sta per essere concluso

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato giovedì che l'accordo di garanzie di sicurezza tanto atteso con gli Stati Uniti è vicino alla finalizzazione con il presidente Donald Trump, un potenziale pilastro di qualsiasi futuro accordo di pace con la Russia.

Parlando dopo i colloqui a Parigi, Zelensky ha affermato che il documento bilaterale è essenzialmente completo e pronto per l'approvazione ai massimi livelli politici. L'accordo è pensato per garantire un sostegno a lungo termine degli Stati Uniti alla sicurezza dell'Ucraina qualora Mosca lanciasse un'altra invasione dopo un cessate il fuoco.

Negoziatori di Ucraina, Stati Uniti e principali alleati europei hanno trascorso la settimana a esaminare elementi irrisolti di un quadro di pace più ampio, che Washington spera di presentare alla Russia. Gli Stati Uniti hanno ora pubblicamente sostenuto il concetto di garanzie formali di sicurezza per Kiev, un cambiamento notevole nel suo ruolo da sostenitore in tempo di guerra a mediatore attivo.

Zelensky ha però avvertito che le garanzie devono essere testate in tempo reale. Ha esortato a una pressione più forte su Mosca dopo i nuovi attacchi russi alle infrastrutture energetiche ucraine, sostenendo che la credibilità dipende da come risponderanno gli alleati prima della firma di qualsiasi accordo.

Sebbene Kyiv affermi che circa il 90% del quadro è concordato, restano domande difficili, tra cui il futuro della centrale nucleare di Zaporizhzhia e le richieste russe di territori nell'Ucraina orientale. Zelensky ha detto che l'Ucraina attende segnali che Mosca sia davvero pronta a porre fine alla guerra, anche mentre le discussioni si spostano verso la ricostruzione e la ripresa economica post-bellica.

Presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X:

Rustem Umerov ha riferito ieri i risultati delle trattative della nostra squadra in Francia. Il documento bilaterale sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina è ora sostanzialmente pronto per essere finalizzato al massimo livello con il Presidente degli Stati Uniti. È importante che l'Ucraina stia unendo con successo gli sforzi delle squadre europee e americane e, insieme, abbiamo discusso in particolare dei documenti sulla ricostruzione e lo sviluppo economico. Sono state affrontate anche questioni complesse dal quadro di base per porre fine alla guerra, e la parte ucraina ha presentato possibili opzioni per finalizzare questo documento. Comprendiamo che la parte americana si impegnerà con la Russia e ci aspettiamo un riscontro sul fatto che l'aggressore sia davvero disposto a porre fine alla guerra.

Al suo ritorno a Kiev, il nostro team negoziale riferirà tutti i dettagli degli incontri. Stiamo anche informando i nostri partner sulle conseguenze degli attacchi russi, che chiaramente non indicano che Mosca stia riconsiderando le sue priorità. In questo contesto, è necessario che la pressione sulla Russia continui ad aumentare con la stessa intensità del lavoro dei nostri team negoziali. La fattibilità di garanzie di sicurezza future deve essere dimostrata dalla capacità dei nostri partner di esercitare una pressione efficace sull'aggressore proprio in questa fase. Stiamo preparando nuovi contatti rilevanti con i partner.