Zelensky afferma che l'Ucraina ha prove "inconfutabili" del sostegno dei servizi segreti russi all'Iran Avverte che tale cooperazione sta intensificando e prolungando il conflitto in corso in Medio Oriente.

HQ Volodymyr Zelensky afferma che l'Ucraina possiede prove "inconfutabili" che la Russia stia fornendo supporto di intelligence all'Iran, avvertendo che tale cooperazione sta escalando e prolungando il conflitto in corso in Medio Oriente. Secondo Zelensky, l'assistenza russa include informazioni sui segnali e l'intelligence elettronica, oltre a dati condivisi tramite partnership regionali. Descrive l'attività come "distruttiva" e chiede che venga fermata, sostenendo che contribuisce a un'instabilità più ampia. Il leader ucraino sottolinea anche le crescenti conseguenze economiche, osservando che i mercati globali stanno già reagendo negativamente, in particolare nei settori energetici colpiti dalla guerra. Kyiv sostiene che, aiutando l'Iran a migliorare le sue capacità di mirare, Mosca sta di fatto estendendo il conflitto e aumentando il suo impatto globale. Il Cremlino ha negato accuse simili negli ultimi giorni, liquidando le notizie di condivisione di intelligence e cooperazione militare come false. Zelensky // Shutterstock