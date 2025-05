Zelensky arriva in Turchia tra le diminuite speranze di colloqui di pace Con Putin e Trump assenti, l'incontro di Ankara potrebbe essere inferiore alle aspettative.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Ora sappiamo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è appena atterrato ad Ankara per colloqui con il presidente turco Erdogan, mentre i funzionari russi e ucraini si preparano per negoziati separati a Istanbul. Tuttavia, l'assenza sia del presidente russo Vladimir Putin che del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha messo in dubbio qualsiasi progresso sostanziale. Per ora, resta da vedere cosa possono ottenere i colloqui di Ankara senza la partecipazione di Trump e Putin. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy reagisce partecipando a una conferenza stampa in occasione del secondo anniversario dell'invasione russa su vasta scala a Kiev, in Ucraina, il 24 febbraio 2024 // Shutterstock