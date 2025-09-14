Zelensky avverte di "espansione della guerra" dopo che i droni russi hanno fatto irruzione in Polonia e Romania

HQ

Solo pochi giorni fa, la violazione dei droni russi in Polonia stava facendo notizia. Ieri, la Romania ha fatto decollare i caccia dopo che un drone ha attraversato il suo spazio aereo durante gli attacchi russi alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Dopo questo incidente, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato che non si tratta di errori isolati, ma di un'espansione deliberata della guerra. "L'esercito russo sa esattamente dove sono diretti i loro droni e per quanto tempo possono operare in aria. I loro percorsi sono sempre calcolati. Non può essere una coincidenza, un errore o l'iniziativa di alcuni comandanti di livello inferiore. Si tratta di un'evidente espansione della guerra da parte della Russia. Ed è proprio così che agiscono. Piccoli passi all'inizio, e alla fine grandi perdite". Naturalmente, se volete sapere tutto quello che ha detto, potete farlo attraverso il seguente link. Go!