Zelensky avverte di una "minaccia per tutti" dopo l'interruzione di corrente alla centrale nucleare di Zaporizhzhia

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, rimane senza una connessione stabile alla rete elettrica dopo giorni di interruzioni, sollevando allarmi su potenziali minacce alla sicurezza. Le autorità ucraine affermano che i bombardamenti in corso stanno ostacolando gli sforzi per ripristinare le linee elettriche necessarie per raffreddare i reattori, con alcuni generatori di emergenza già offline. Gli osservatori internazionali si stanno coordinando con entrambe le parti per riparare le infrastrutture critiche, sottolineando che l'impianto è in grado di gestire per ora, ma non può sostenere la situazione a tempo indeterminato. I funzionari avvertono che le continue interruzioni mettono in pericolo la sicurezza nucleare e potrebbero avere conseguenze di vasta portata, con l'attenzione globale ora concentrata sulla garanzia di un'azione rapida per prevenire un potenziale disastro. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!