Zelensky avverte l'Europa di prepararsi ad attacchi con droni da parte di attori non statali: "Non costano più miliardi"

HQ

Volodymyr Zelensky ha avvertito che i paesi europei devono prepararsi ad attacchi con droni non solo da parte di stati, ma anche da gruppi terroristici, reti criminali e attori solitari, man mano che la tecnologia diventa più accessibile.

Parlando nel Regno Unito, Zelensky ha detto che gli attacchi di massa non sono più limitati a governi potenti come Vladimir Putin, poiché droni più economici e avanzati rendono tali capacità ampiamente disponibili. Ha indicato l'uso di droni di progettazione iraniana da parte della Russia in Ucraina come esempio di quanto rapidamente la minaccia stia evolvendo.

Il presidente ucraino ha inoltre collegato i rischi a tensioni geopolitiche più ampie, sostenendo che la cooperazione tra Russia e Iran sta accelerando la diffusione della tecnologia militare. Pertanto, esorta l'Europa a rafforzare le sue difese, avvertendo che futuri attacchi potrebbero provenire da terra o da mare e colpire sia infrastrutture militari che civili.

Come ha dichiarato, parlando nel Regno Unito:

Con la diffusione dei droni, gli attacchi di massa non costano più miliardi. Costano molto meno. Purtroppo non è più solo un ricco pazzo come Putin a potersi permetterlo, ma anche ora gli vengono ancora dati soldi man mano che le sue sanzioni vengono revocate.

Se il male vince, l'evoluzione della guerra attraverserà qualsiasi distanza sulla Terra, nessun oceano aiuterà, nessun deserto, nessuna montagna... i regimi in Russia e Iran sono fratelli nell'odio, ed è per questo che sono fratelli nelle armi. Non vogliamo che un regime del genere minacci l'Europa o i nostri partner.

Non diciamo che la Russia non possa innovare. Può, ma lo fa per uccidere, mutilare, distruggere. Questo è ciò che fa meglio, così come gli ayatollah, si vede da come gli Shahed si siano evoluti da qualcosa come armi del blitz a droni più veloci, più letali e già usando l'IA.

Questo è il tipo di rinforzo che offriamo, e potrebbe presto essere necessario in tutta Europa. I droni possono essere lanciati non solo dalla terraferma, ma anche da navi in mare. Tali attacchi a lunga distanza non sono più rari.