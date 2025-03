Zelensky chiede sanzioni più severe degli Stati Uniti contro la Russia dopo gli ultimi attacchi con droni

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti di imporre ulteriori sanzioni alla Russia dopo che una serie di attacchi di droni ha colpito varie regioni ucraine, tra cui la sua città natale.

Zelensky ha criticato le azioni di Mosca come una chiara indicazione che non è impegnata in veri sforzi di pace, soprattutto dopo i recenti negoziati per il cessate il fuoco, che miravano a ridurre il conflitto e promuovere la stabilità nella regione.

Sebbene entrambe le parti abbiano concordato di sospendere gli attacchi sul Mar Nero e sulle infrastrutture energetiche, i termini rimangono poco chiari, lasciando interrogativi sull'effettiva attuazione di questi accordi. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.