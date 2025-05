Zelensky continua a spingere per i colloqui di Istanbul, ma solo se Putin parteciperà

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Martedì, Volodymyr Zelensky ha condizionato la sua partecipazione ai colloqui di pace di Istanbul di questa settimana alla presenza fisica di Vladimir Putin, mettendo in discussione l'impegno della Russia per un dialogo serio.

Mentre il Cremlino non ha confermato la presenza di Putin, gli inviati di Trump sono in viaggio e una proposta di cessate il fuoco è sul tavolo. La posta in gioco rimane alta, poiché sia Washington che Bruxelles preparano ulteriori sanzioni in caso di fallimento dei negoziati.