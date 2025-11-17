Zelensky firma un accordo per 100 caccia Rafale

HQ

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato lunedì di aver firmato un accordo con la Francia per ottenere 100 caccia Rafale. L'accordo, confermato dall'Eliseu, fa parte del piano dell'Ucraina per espandere le proprie capacità di combattimento aereo a lungo termine mentre gli attacchi russi si intensificano, in particolare nel sud-est di Zaporizhzhia. Zelensky ha detto che i jet rafforzeranno significativamente l'aviazione da combattimento, la difesa aerea e altre capacità militari.

L'accordo include un quadro strategico decennale, con alcuni jet potenzialmente provenienti da stock francesi esistenti e la maggior parte di un programma a lungo termine per far crescere la flotta ucraina fino a 250 aerei da guerra, inclusi gli F-16 statunitensi e i Gripens svedesi. La gestione dei Rafale richiederà un ampio addestramento da pilota, mentre sono previsti ulteriori accordi per sistemi di difesa aerea SAMP/T e tecnologia anti-droni.

L'ufficio di Macron ha descritto questo accordo come un modo per "mettere l'eccellenza francese nell'industria armistica al servizio della difesa ucraina" e garantire che Kiev possa rispondere efficacemente all'aggressione russa. Zelensky incontrerà anche i produttori francesi, tra cui Dassault, per esplorare ulteriori collaborazioni nell'aviazione da combattimento e nello sviluppo di droni.

Sebbene i dettagli sui finanziamenti restino poco chiari, l'accordo rappresenta un passo importante nel supporto militare a lungo termine, a complemento delle promesse precedenti di jet Mirage e missili Aster 30. Francia e Gran Bretagna stanno anche promuovendo una coalizione di circa 30 paesi per fornire truppe e risorse all'Ucraina una volta raggiunto un accordo di pace con la Russia.