Zelensky incontra Starmer, Macron, Merz a Londra

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà oggi a Londra Keir Starmer del Regno Unito, Emmanuel Macron della Francia e Friedrich Merz della Germania per discutere i prossimi passi della guerra.

I colloqui arrivano dopo tre giorni di discussioni tra delegazioni statunitensi e ucraine in Florida, concluse senza alcun successo, mentre Washington spinge per la fine del conflitto attraverso importanti concessioni territoriali da parte di Kiev.

I colloqui in Florida si conclusero senza alcun successo

Donald Trump ha nuovamente aumentato la pressione su Zelensky, suggerendo che il leader ucraino "non è pronto" ad approvare la proposta sostenuta dagli Stati Uniti e affermando che il piano è ben accolto dai funzionari ucraini, anche se la Russia lo ha pubblicamente respinto.

I quattro leader sono attesi intorno all'ora di pranzo per una riunione a porte chiuse a Downing Street. Zelensky si recherà poi a Bruxelles e Roma, dopo che Giorgia Meloni ha riaffermato il sostegno del suo paese a seguito di attacchi russi "indiscriminati".