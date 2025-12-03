Zelensky invia il negoziatore Umerov a Bruxelles per colloqui con i consiglieri europei per la sicurezza

HQ

Il negoziatore ucraino di alto livello Rustem Umerov incontrerà mercoledì a Bruxelles i consiglieri per la sicurezza nazionale dei paesi europei prima di dirigersi negli Stati Uniti, ha dichiarato oggi il presidente Volodymyr Zelensky.

Gli incontri mirano a informare i partner europei sugli sviluppi successivi ai colloqui del Cremlino di martedì tra il presidente russo Vladimir Putin e gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, che non hanno portato a compromessi su un possibile accordo di pace.

"I rappresentanti ucraini informeranno i loro colleghi in Europa su quanto si sa dopo i contatti di ieri con la parte americana a Mosca, e discuteranno anche la componente europea dell'architettura di sicurezza necessaria," ha detto Zelensky.

Dopo Bruxelles, Umerov e il Capo di Stato Maggiore Andrii Hnatov si prepareranno per un incontro di follow-up con gli inviati statunitensi. Zelensky ha sottolineato che il coordinamento dell'Ucraina con i partner è in corso e che il processo negoziale rimane pienamente attivo.