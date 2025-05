Zelensky invita Putin in Turchia giovedì per colloqui diretti L'Ucraina continua a spingere per un cessate il fuoco mentre Trump sollecita negoziati immediati.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accettato di incontrare Vladimir Putin in Turchia giovedì, a seguito delle pressioni dell'opinione pubblica da parte di Donald Trump per avviare colloqui diretti senza indugio. Ciò avviene dopo che l'Europa e l'Ucraina hanno chiesto un cessate il fuoco di 30 giorni, una richiesta che il Cremlino ha respinto a favore di negoziati immediati. Mosca insiste sul fatto che qualsiasi colloquio deve riflettere sia le proposte passate che le attuali linee del fronte, condizioni che l'Ucraina considera inaccettabili. Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskiy risponde alle domande dei giornalisti durante un'ampia conferenza stampa riassuntiva a Kiev, Ucraina, 19 dicembre 2023 // Shutterstock