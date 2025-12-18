Zelensky: L'Ucraina potrebbe essere costretta a ridurre la produzione di droni senza un accordo sugli asset russi congelati

HQ

L'Ucraina potrebbe essere costretta a ridurre la produzione di droni già in primavera se non riuscirà a ottenere nuovi finanziamenti legati agli asset russi congelati, ha avvertito giovedì il presidente Volodymyr Zelensky, sottolineando la crescente pressione finanziaria di Kiev mentre la guerra si protrae.

Nel briefing ai giornalisti, Zelensky ha detto che l'Ucraina affronterà un deficit di bilancio di 45-50 miliardi di euro il prossimo anno e che i colloqui in corso in Europa sono fondamentali per garantire che il paese possa continuare a finanziare la sua difesa e lo sforzo bellico.

Programma droni: centrale nella sua strategia sul campo di battaglia

"Non so come finiranno i colloqui di oggi," ha detto, aggiungendo che la situazione stava diventando sempre più urgente. Senza fondi aggiuntivi, l'Ucraina dovrebbe effettuare dolorosi tagli, incluso il suo programma di droni in rapida espansione, che è diventato centrale nella sua strategia sul campo di battaglia.

Zelensky ha detto che l'Ucraina sta facendo tutto il possibile per porre fine alla guerra, ma ha avvertito che non c'è alcuna garanzia di progresso, soprattutto alla luce di quella che ha definito una retorica intransigente del Cremlino.

Ha sottolineato che l'Ucraina deve rimanere forte e capace di combattere, affermando che ciò richiede un sostegno finanziario costante da parte dei partner. Zelensky ha anche detto di aver avuto una conversazione costruttiva con il Primo Ministro belga Bart De Wever, sottolineando una comprensione reciproca, ma ha aggiunto che la posizione dell'Ucraina è particolarmente difficile perché si sta combattendo una guerra su larga scala.