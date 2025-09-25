Zelensky segnala la disponibilità a dimettersi dopo la guerra

HQ

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto pronto a lasciare l'incarico una volta conclusa la guerra con la Russia, sottolineando che la sua priorità è la pace piuttosto che l'ambizione politica. In una recente intervista, ha spiegato che le elezioni potrebbero essere organizzate dal parlamento se si raggiungesse un cessate il fuoco. "Se finiamo la guerra con i russi, sì, sono pronto a non andare (alle elezioni) perché non è il mio obiettivo, le elezioni", Zelensky ha detto al sito web Axios in una video intervista. "Volevo molto, in un periodo di tempo molto difficile, stare con il mio paese, aiutare il mio paese. Il mio obiettivo è finire la guerra". Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!