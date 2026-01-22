Zelensky si reca a Davos per colloqui con Trump

HQ

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Svizzera giovedì per colloqui cruciali con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mentre funzionari americani hanno dichiarato che i negoziati per porre fine alla guerra durata quasi quattro anni in Ucraina si stanno avvicinando a una svolta. L'incontro, che si terrà ai margini del Forum Economico Mondiale a Davos, arriva in un momento di intensa attività diplomatica che coinvolge Kiev, Washington e Mosca.

Zelensky aveva precedentemente dichiarato che avrebbe scambiato Davos per rimanere a Kiev, dove i raid aerei russi hanno colpito la rete energetica ucraina, lasciando vaste parti del paese senza elettricità. Ha segnalato che avrebbe viaggiato solo se ci fosse stata una reale possibilità di ottenere un accordo con Trump che includesse garanzie di sicurezza solide e finanziamenti per la ricostruzione post-bellica. Mercoledì, Trump ha dichiarato che un accordo era "ragionevolmente vicino", spingendo il leader ucraino all'ultimo minuto in viaggio.

Zelensky e Trump // Shutterstock

L'inviato statunitense Steve Witkoff ha adottato un tono ottimista a Davos, affermando che i colloqui avevano fatto "molti progressi" e ora erano concentrati sulla risoluzione di una sola questione rimanente. "Se entrambe le parti vogliono risolvere questa cosa, la risolveremo," disse ai delegati. Zelensky è previsto che incontri Trump prima di tenere un discorso in cui esponga la posizione dell'Ucraina.

La spinta diplomatica si estende oltre Davos. Witkoff e il collega inviato statunitense Jared Kushner sono previsti a Mosca più tardi giovedì per colloqui con il presidente russo Vladimir Putin, che ha dichiarato che le discussioni includeranno un possibile accordo e l'uso di beni russi congelati per la ricostruzione dell'Ucraina. Il Cremlino ha confermato l'incontro ma ha minimizzato le aspettative.

I mercati hanno reagito rapidamente al turbine diplomatico, con l'aumento dei titoli obbligazionari internazionali ucraini mentre gli investitori puntavano sulla possibilità di progressi. Tuttavia, i combattimenti sul campo continuano a vivere: giovedì i raid russi hanno colpito diverse regioni, tra cui Odessa, dove un attacco con drone ha ucciso un diciassettenne, sottolineando quanto fragili siano ancora le speranze di pace.