Zelensky: Trump vuole che l'Ucraina si ritiri dal Donbas e formi una "zona economica libera"

Volodymyr Zelensky afferma che Trump ha proposto che le truppe ucraine si ritirino dal Donbas e che il territorio attualmente controllato da Kiev venga trasformato in una zona "economica libera" o demilitarizzata. Ha avvertito che il piano non è accettabile senza garanzie ferme che le forze russe non si sposteranno semplicemente dopo un ritiro ucraino.

La proposta segna un cambiamento rispetto alle precedenti proposte statunitensi secondo cui Kiev consegnasse direttamente le restanti parti del Donbas alla Russia. Zelensky ha detto che l'Ucraina teme che Mosca possa sfruttare la zona mascherando le truppe da civili, e ha sottolineato che qualsiasi compromesso territoriale richiederebbe l'approvazione tramite elezioni o referendum.

Ritirarsi dal Donbas e formare una "zona economica libera"

Secondo la bozza del piano, l'Ucraina uscirebbe dal Donbas mentre le linee del fronte a Kherson e Zaporizhzhia si congelerebbero, e la Russia cedette alcune piccole sacche che controlla altrove. Zelensky ha dichiarato che Kiev ha presentato una risposta rivista a Washington, con il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia ancora irrisolto.

La pressione sull'Ucraina arriva mentre Donald Trump diventa sempre più impaziente, sollecitando un rapido accordo su un accordo di pace. Nel frattempo, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha avvertito che permettere a Putin di prevalere aumenterebbe il rischio di una guerra europea più ampia.

Il segretario generale della NATO, Mark Rutte:

"Il conflitto è alla nostra porta. La Russia ha riportato la guerra in Europa, e dobbiamo essere preparati alla portata della guerra che i nostri nonni o bisnonni hanno subito. Dobbiamo essere chiari come il cristallo sulla minaccia. Siamo il prossimo obiettivo della Russia, e siamo già in pericolo."