Zelensky visita la Svezia per discutere delle esportazioni di aerei da combattimento
"Discuteremo di un possibile accordo di esportazione svedese", ha detto Kristersson alla radio svedese.
Abbiamo appena ricevuto la notizia che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si sta recando in Svezia per esplorare un possibile accordo di esportazione della difesa con il primo ministro Ulf Kristersson.
La visita è incentrata sui caccia Gripen di Saab e su altre attrezzature militari avanzate, evidenziando il crescente interesse per il rafforzamento delle capacità aeree dell'Ucraina.
Sebbene non sia stato confermato alcun accordo concreto, le discussioni riflettono un dialogo di lunga data tra i due paesi sulle potenziali esportazioni di jet.
Sappiamo anche che i piloti ucraini hanno già testato il jet da combattimento JAS 39 Gripen in Svezia, aprendo la strada a possibili consegne future.
Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo nei post qui sotto o al seguente link. Go!