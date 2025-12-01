Zelensky visiterà l'Irlanda martedì
Il presidente ucraino effettuerà la sua prima visita ufficiale in Irlanda.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky effettuerà la sua prima visita ufficiale in Irlanda martedì, ha confermato il governo, mentre Kiev cerca un sostegno più ampio per il suo piano di pace e affronta uno dei momenti più difficili dall'inizio della guerra.
Zelensky dovrebbe incontrare il Primo Ministro Michael Martin e partecipare al lancio del Forum Economico Irlanda-Ucraina insieme al Vice Primo Ministro Simon Harris. Terrà inoltre colloqui con la neoeletta presidente irlandese, Catherine Connolly.
La visita segue una tappa a Parigi
La visita segue una tappa a Parigi lunedì, dove Zelensky incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron per discutere quelle che l'Elisee ha descritto come le "condizioni di una pace giusta e duratura", basandosi sui recenti colloqui di Ginevra e sulla proposta di pace americana.