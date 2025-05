ZeniMax Media rinnova i diritti di Quake, Wolfenstein, Dishonored e altri ancora

HQ

Per coloro che sperano in giochi futuri delle serie Quake, Wolfenstein, Deathloop e Dishonored, possiamo ora segnalare (come da Justia Trademarks) che i diritti della serie di giochi sono stati rinnovati il 6 maggio da ZeniMax Media, che a sua volta fa parte della famiglia più ampia di Microsoft.

Come puoi vedere, si tratta di serie di giochi consolidate, alcune delle quali sono in circolazione da più tempo di altre, non ultimo Quake, che ha recentemente dimostrato battaglie nell'arena in Quake Champions dal 2017, dove la serie di giochi è saltata sul carro nel tentativo di combattere altri "sparatutto di eroi" come Overwatch con guerrieri basati sulla classe. Leggende come Doom Slayer, B.J. Blazkowicz e il ragazzo copertina del gioco Ranger si sono scontrate con Sorlag, Anarchy e Visor da Quake III Arena.

Mantenere i diritti è un prerequisito per la realizzazione di nuovi giochi all'interno dei rispettivi marchi, anche se questo di per sé non è la prova che siano in fase di sviluppo. Ma non lasciare andare la serie di giochi potrebbe essere un'indicazione di qualche tipo.

Quake è rimasto inattivo per quasi otto anni, quindi speriamo sinceramente che la serie di giochi vedrà la luce in futuro. Potrebbe essere il prossimo gioco di id Software ora che Doom: The Dark Ages è stato rilasciato?

Quale gioco ti piacerebbe vedere dopo?