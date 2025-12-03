ZiMAD: Magic Jigsaw Puzzles non è solo un gioco di puzzle, "è una piattaforma per alleviare lo stress e connettersi"

A volte tendiamo a limitare l'industria dei videogiochi ai rami più classici e tradizionalmente conosciuti del gaming su PC e console, ma la verità è che esiste un vasto universo al di fuori di questi confini dove si svolge effettivamente oltre il 90% del business dell'industria, e i giochi per dispositivi mobili sono responsabili di quasi tutto questo successo.

Ogni giorno escono così tanti titoli per dispositivi mobili che, in realtà, solo i mega-successi come Candy Crush, Clash Royale, Pokémon Go o Magic Jigsaw Puzzles vengono in mente, veterani con anni di successo accumulato e milioni di utenti quotidiani. Proprio ora si sta preparando il quindicesimo anniversario di Magic Jigsaw Puzzles, il grande successo globale di ZiMAD, e su questo e altri temi nell'industria dei giochi mobili, abbiamo recentemente parlato con la direttrice commerciale e editore dello studio, Elizaveta Savenkova, in un'intervista che potete guardare e seguire con sottotitoli localizzati qui sotto.

Parliamo anche delle loro recenti uscite del 2024 come Spades e Domino Rivals, ma questo team si è fatto un nome in un segmento così competitivo è Magic Jigsaw Puzzles, un'esperienza "vecchia ma dorata", come la descrive Elizaveta, e che nel 2026 celebra un traguardo impressionante. "L'anno prossimo celebreremo 15 anni, 15 anni di Magic." Sostiene che il gioco ha costruito una comunità globale dove non ci sono barriere linguistiche o confini che possano ostacolare il connettersi con le persone.

"Secondo me, non è solo un'app puzzle. Non è solo un gioco di puzzle. È una piattaforma per alleviare lo stress e connettersi con la comunità."

Abbiamo anche parlato del percorso che ha scorso in questi 15 anni, legato non solo allo sviluppo commerciale insieme a marchi come National Geographic, Pixar, Cartoon Network o Marvel, ma anche a organizzazioni non profit, ONG e progetti di beneficenza, come la campagna per la Giornata Mondiale della Fame. "Secondo me, queste campagne dimostrano davvero come i giochi possano essere una forza positiva: educare, ispirare e connettere i giocatori con un impatto reale.

"Penso davvero che dovremmo espanderci e non limitarci a restare in quello spazio informale, ma anche portare davvero il significato di preoccuparci di fare del bene. Questo è uno dei nostri grandi valori."

Oltre a Magic Jigsaw Puzzles, abbiamo anche parlato con Elizaveta Savenkova dei nuovi titoli che potrebbero uscire il prossimo anno, della loro strategia di rilascio regionale e dell'importanza di costruire una comunità forte attorno al gioco che dia continuità al progetto.