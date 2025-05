Zoe Kravitz e Austin Butler sono i protagonisti di Caught Stealing

E' appena arrivato il primo trailer del prossimo film del regista Darren Aronofsky (The Whale ). Conosciuto come Caught Stealing, questo film drammatico presenta un cast stellare e vede un uomo correre per salvarsi la vita dopo essere stato avvolto in ogni sorta di caos quando il suo amico punk rocker appare alla sua porta.

In questo film, Austin Butler interpreta il protagonista insieme a Zoe Kravitz, con Matt Smith che appare come il punk rocker e il resto del cast tra cui artisti del calibro di Regina King, Liev Schrieber, Vincent D'Onofrio e altri.

Caught Stealing sarà presentato in anteprima nei cinema già il 29 agosto e, con l'avvicinarsi di ciò, puoi vedere il trailer ricco di azione e folle qui sotto, così come la sua sinossi ufficiale.

"Hank Thompson (Austin Butler) era un fenomeno del baseball del liceo che non può più giocare, ma tutto il resto sta andando bene. Ha una ragazza fantastica (Zoë Kravitz), si occupa del bar a un tuffo a New York e la sua squadra preferita sta facendo una corsa da sfavorita al pennant.

Quando il suo vicino punk-rock Russ (Matt Smith) gli chiede di prendersi cura del suo gatto per qualche giorno, Hank si ritrova improvvisamente in mezzo a un gruppo eterogeneo di gangster minacciosi. Tutti vogliono un pezzo di lui; Il problema è che non ha idea del perché. Mentre Hank tenta di eludere la loro presa sempre più stretta, deve usare tutto il suo trambusto per rimanere in vita abbastanza a lungo da scoprirlo... "