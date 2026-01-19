Zootropolis 2 continua a superare le aspettative diventando il nono film con il maggior incasso di sempre

HQ

Se si fosse dovuto scommettere su quale film avrebbe avuto un successo al botteghino maggiore tra Avatar: Fire and Ash e Zootropolis 2, molti avrebbero scelto il primo a causa della performance incredibile della serie al botteghino globale. Tuttavia, l'impensabile è successo negli ultimi mesi, dato che il Zootropolis 2 animato semplicemente non smette di generare entrate sui biglietti.

Dalla sua prima a novembre 2025, il film ha dimostrato di avere una carriera straordinaria e ora, a metà gennaio, Zootropolis 2 ha raggiunto l'enorme impresa di diventare il film d'animazione Disney di maggior successo di tutti i tempi, superando Inside Out 2 (un'altra uscita recente, che dice molto sulle tendenze degli spettatori considerando anche il Ne Zha 2 animato) e saltando al nono posto nella classifica assoluta del botteghino.

Secondo Box Office Mojo, Zootropolis 2 ha ora incassato 1,706 miliardi di dollari, il che significa che ora è comodamente al nono posto, con probabilmente questo che rimarrà. Per salire ulteriormente, dovrà generare altri 200 milioni di dollari per raggiungere Spider-Man: No Way Home. Guardando Avatar 3, ha ancora molta strada da fare per recuperare, con gli ultimi numeri delle multe che hanno portato il suo incassato a 1,322 miliardi di dollari.

Hai visto Zootropolis 2 e il suo successo al botteghino ti sorprende?