Zverev si vendica: "Voglio essere ricordato per le cose buone che faccio fuori dal campo da tennis"

HQ

Alexander Zverev ha mantenuto la sua posizione di numero 2 del mondo ancora per qualche mese grazie alla semifinale degli Australian Open, ma in seguito è sceso al numero 3 del mondo. Ha subito un'uscita al primo turno a Wimbledon che ha preoccupato i fan, ma il Canada si sta rivelando molto fruttuoso per il 28enne tedesco (soprattutto senza Sinner o Alcaraz nelle vicinanze), ed è sopravvissuto a una partita tesa contro il campione in carica Alexei Popyrin, 6-7(8), 6-4, 6-3, per raggiungere le semifinali a Toronto. Il suo rivale sarà Karen Khachanov.

Entrambi i giocatori sapevano cosa significava vincere il Canadian Open, con Zverev che ha vinto uno dei suoi primi titoli Masters 1.000 nel 2017. E questa vittoria significa che si unisce a Novak Djokovic come gli unici due giocatori in attività a raggiungere la 75esima semifinale a livello di tour (Djokovic ne ha 196), secondo l'ATP Tour.

Ora, Zverev vuole vendicarsi dopo un anno così così e dopo aver sentito frequenti fischi in campo (ieri sera, uno spettatore è stato scortato fuori dopo aver urlato contro di lui). Le due accuse di abusi domestici su di lui hanno pesato molto, quindi ha colto l'occasione per dire che vuole essere ricordato per il suo tennis, "per quello che ho fatto sul campo da tennis... anche per le cose buone che faccio anche fuori dal campo da tennis".

"C'è un bel po' di lavoro che faccio con la mia fondazione, e anche con la mia famiglia, che può essere utile e aiutare le persone in tutto il mondo. Quindi preferirei di gran lunga essere conosciuto e ricordato per questo piuttosto che per gli scoppi d'ira che avevo, giusto?", ha detto dopo la partita (tramite ATP Tour), riferendosi alla fondazione che sostiene i bambini che vivono con il diabete, una malattia che ha anche lui.