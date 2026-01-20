Almeno 1 morto e 15 feriti dopo che un treno pendolare deraglia vicino a Barcellona

HQ

Un treno pendolare è deragliato vicino alla città spagnola di Barcellona martedì dopo che un muro di contenimento è crollato sui binari, ferendo 15 persone, hanno riferito le autorità di emergenza.

L'emittente pubblica spagnola RTVE ha riferito che quattro dei feriti, incluso il macchinista, erano in condizioni gravi. I servizi di emergenza sono stati inviati sul posto e il traffico ferroviario nell'area interessata è stato temporaneamente interrotto.

Il deragliamento arriva appena un giorno dopo uno dei disastri ferroviari più mortali della Spagna da oltre un decennio, quando un incidente ferroviario ad alta velocità vicino ad Adamuz, nella provincia di Córdoba, ha causato la morte di almeno 40 persone e ha lasciato decine di ospedali...

[Aggiornamento]

"Ci sono 13 feriti che non sono ancora stati evacuati. Attualmente, quattro sono gravemente feriti: due che viaggiavano nella cabina e due nella prima carrozza. Una persona è morta; questa persona viaggiava nella cabina," dichiarò il Mossos d'Esquadra (polizia catalana), confermando la morte del macchinista.