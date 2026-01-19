Il bilancio delle vittime sale a 39 nell'incidente ferroviario ad alta velocità nel sud della Spagna: uno dei disastri ferroviari più mortali

HQ

Come abbiamo riportato in precedenza, un incidente ferroviario ad alta velocità nel sud della Spagna aveva inizialmente causato 7 morti. Successivamente, abbiamo saputo che il bilancio delle vittime era salito a 21. Le autorità spagnole confermano ora che almeno 39 persone sono state uccise, con decine di ferite, dopo che questi due treni si sono scontrati e sono deragliati vicino alla città di Adamuz, nella provincia di Córdoba, domenica notte.

Nuovi dettagli resi pubblici dall'operatore ferroviario Iryo mostrano che circa 300 persone erano a bordo del treno Málaga-Madrid quando deragliò intorno alle 19:40, attraversando su un binario adiacente e entrando in collisione con un servizio Renfe in arrivo. Il secondo treno fu costretto a uscire dai binari e a scendere da un terrapieno, lasciando diverse carrozze gravemente schiacciate.

I servizi di emergenza in Andalusia hanno riferito che 122 persone sono state curate per ferite, mentre 48 sono rimaste in ospedale lunedì mattina. I vigili del fuoco hanno detto che gli sforzi di soccorso sono stati rallentati dal metallo contorto e dalle carrozze ribaltate, con alcuni passeggeri ancora intrappolati ore dopo l'incidente. "Dobbiamo rimuovere i corpi per raggiungere chiunque possa essere ancora vivo", ha detto il capo dei vigili del fuoco di Córdoba, Paco Carmona.

I servizi ferroviari tra Madrid e Andalusia rimangono sospesi mentre gli investigatori lavorano per determinare la causa dell'incidente, uno dei disastri ferroviari più mortali che la Spagna abbia visto da oltre un decennio.