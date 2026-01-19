Il bilancio delle vittime sale a 39 nell'incidente ferroviario ad alta velocità nel sud della Spagna: uno dei disastri ferroviari più mortali
Decine di persone rimangono in ospedale mentre le autorità indagano sull'incidente mortale vicino ad Adamuz.
Come abbiamo riportato in precedenza, un incidente ferroviario ad alta velocità nel sud della Spagna aveva inizialmente causato 7 morti. Successivamente, abbiamo saputo che il bilancio delle vittime era salito a 21. Le autorità spagnole confermano ora che almeno 39 persone sono state uccise, con decine di ferite, dopo che questi due treni si sono scontrati e sono deragliati vicino alla città di Adamuz, nella provincia di Córdoba, domenica notte.
Nuovi dettagli resi pubblici dall'operatore ferroviario Iryo mostrano che circa 300 persone erano a bordo del treno Málaga-Madrid quando deragliò intorno alle 19:40, attraversando su un binario adiacente e entrando in collisione con un servizio Renfe in arrivo. Il secondo treno fu costretto a uscire dai binari e a scendere da un terrapieno, lasciando diverse carrozze gravemente schiacciate.
I servizi di emergenza in Andalusia hanno riferito che 122 persone sono state curate per ferite, mentre 48 sono rimaste in ospedale lunedì mattina. I vigili del fuoco hanno detto che gli sforzi di soccorso sono stati rallentati dal metallo contorto e dalle carrozze ribaltate, con alcuni passeggeri ancora intrappolati ore dopo l'incidente. "Dobbiamo rimuovere i corpi per raggiungere chiunque possa essere ancora vivo", ha detto il capo dei vigili del fuoco di Córdoba, Paco Carmona.
I servizi ferroviari tra Madrid e Andalusia rimangono sospesi mentre gli investigatori lavorano per determinare la causa dell'incidente, uno dei disastri ferroviari più mortali che la Spagna abbia visto da oltre un decennio.