Amazon presenta una massiccia spinta di investimento nell'IA il giorno dopo che Bezos ha smorzato il Washington Post

Amazon afferma di pianificare di spendere circa 200 miliardi di dollari in investimenti di capitale nel 2026, concentrandosi principalmente su intelligenza artificiale, robotica e infrastrutture cloud, avendo riportato giovedì un fatturato trimestrale di 213 miliardi di dollari. L'annuncio è arrivato solo un giorno dopo che il Washington Post, di proprietà del fondatore di Amazon Jeff Bezos, ha licenziato circa un terzo della sua forza lavoro, suscitando un rinnovato esame sulle traiettorie contrastanti del colosso tecnologico e del giornale.

L'amministratore delegato Andy Jassy ha dichiarato che Amazon aumenterà drasticamente la spesa in conto capitale dai 125 miliardi di dollari dell'anno scorso, superando di gran lunga le aspettative del mercato. L'azienda ha citato una forte domanda di servizi di intelligenza artificiale, chip, robotica e tecnologia satellitare come principali motori. I ricavi del quarto trimestre di Amazon sono aumentati del 14% su base annua, mentre l'utile netto ha raggiunto i 21,2 miliardi di dollari, anche se l'utile per azione è stato leggermente inferiore alle previsioni di Wall Street. La crescita di Amazon Web Services ha accelerato al ritmo più rapido degli ultimi tre anni, con ricavi in aumento del 24%.

Bezos, che ha lasciato la carica di CEO di Amazon nel 2021 e ora ricopre il ruolo di presidente esecutivo, ha acquistato il Washington Post nel 2013. L'ex direttore esecutivo Marty Baron ha avvertito che la portata dei licenziamenti rischiava di indebolire le prospettive a lungo termine del giornale. Le azioni Amazon sono scese di quasi il 9% nelle operazioni dopo l'orario dopo la pubblicazione degli utili, riducendo il patrimonio netto di Bezos nonostante i piani di investimento aggressivi dell'azienda...