28 Years Later: The Bone Temple potrebbe addirittura avere il suo atteso sequel

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Chi ha visto 28 Years Later: The Bone Temple saprà fin troppo bene che il finale del film apre direttamente un altro capitolo, uno che riporterà probabilmente il personaggio più famoso della saga. Nonostante abbia in mente questo promettente filo narrativo, la performance di The Bone Temple al cinema ha portato molti a chiedersi se avremo mai la promessa terza parte di questa trilogia 28 Anni Dopo, a cui sembra ora avere una risposta.

L'attore Alfie Williams, noto per aver interpretato Spike negli altri due film di 28 Anni Dopo, ha condiviso su Instagram un'immagine e una didascalia che praticamente confermano che il lavoro su un altro film di 28 Anni Tardi sta per iniziare.

L'immagine mostra Williams che si allena con arco e frecce, un compito che si addice allo strumento che Spike usa nei film, ma è la didascalia che davvero anticipa cosa potrebbe esserci all'orizzonte, mentre afferma: "È fantastico essere tornato!"

Questa non è ancora una conferma dell'inizio della produzione, ma è sicuramente un buon segno, soprattutto se a voi, come noi, vi è piaciuto The Bone Temple.