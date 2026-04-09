2XKO otterranno più campioni del previsto quest'anno

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Riot Games ha avuto un inizio strano nel 2026 perché lo sviluppatore ha lanciato il suo tag-battler 2XKO per intero e su console, ma poi ha seguito questo debutto con la notizia che il team dietro il progetto veniva tagliato e rischiava licenziamenti. In qualche modo, Riot si aspettava che questa notizia non influenzasse davvero l'espansione del gioco e, su questo fronte, fu presto promessa una roadmap per illustrare i piani per i mesi a venire.

Le cose devono andare meglio del previsto per lo sviluppatore, dato che è stata ora condivisa una roadmap aggiornata, in cui è confermato che un campione extra arriverà nel gioco nel 2026, così come alcune altre caratteristiche chiave.

Non ci viene detto chi sarà questo campione extra, solo che il totale degli aggiunti di quest'anno sta passando da cinque a sei. Allo stesso modo, ci è stato promesso che quest'anno verrà aggiunta una nuova Fuse, così come un modo più semplice per trovare un partner in duo, che arriverà già il mese prossimo.

Puoi vedere la roadmap aggiornata per 2XKO qui sotto.