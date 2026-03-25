A che ora si tiene il Gran Premio del Giappone in Europa? Attento al cambio di orario!

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La terza tappa della stagione di Formula 1 sarà l'ultimo Gran Premio in Asia per un po', poiché la guerra in Medio Oriente ha causato la cancellazione del Gran Premio in Bahrain e Arabia Saudita. Questo rende il Gran Premio del Giappone più interessante, poiché sarà seguito da una pausa di cinque settimane fino al 3 maggio, a Miami.

Il circuito di Suzuka ospiterà una delle gare di Formula 1 più iconiche domenica prossima, 29 marzo, a partire dalle 14:00 ora locale in Giappone. Come si traduce in Europa? Beh, cattive notizie per i fan assonnati della F1, dato che la gara inizierà alle 7:00 CEST, alle 6:00 AM BST di domenica.

Attenzione che il prossimo weekend ci sarà un cambio di orario, osservato dalla maggior parte d'Europa e anche dal Nord America, ma non in Asia, il che rende ancora più difficile guardare il Gran Premio del Giappone dal vivo in Europa, dato che la notte sarà un'ora più breve: dall'1:59 del mattino salteremo alle 3:00.

Tenendo conto di ciò, questi sono i tempi del Gran Premio del Giappone di questo fine settimana in Europa:

Tempi del Gran Premio del Giappone di Formula 1:

Venerdì 27 marzo:



FP1: 15:00 CET, 2:00 GMT



FP2: 6:45 CET, 5:45 GMT



Sabato 28 marzo:



FP3: 3:15 CET, 2:15 GMT



Qualifiche: 7:00 CET, 6:00 GMT



Domenica 29 marzo:



Gran Premio del Giappone: 7:00 CEST, 6:00 BST



Ti alzerai presto (o resterai a tardi la notte) questo fine settimana per guardare il Gran Premio del Giappone? Non ci saranno gare ad aprile...