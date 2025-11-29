Aaron Paul non tornerà a doppiare Powerplex in Invincible

HQ

Ci sono molti Invincible villain, e mentre i fan potrebbero aspettare con ansia il debutto di Thragg la prossima stagione, la terza stagione ha visto Mark combattere con alcune figure chiave, tra cui Powerplex, interpretato nientemeno che da Aaron Paul.

Paul però non tornerà nel ruolo nelle prossime stagioni di Invincible, come ha confermato con Kinda Funny Games in una recente intervista. "Quella serie di cui sono così fan, la adoro, ma era troppo estenuante per la mia psiche... era una pelle in cui non mi sentivo a mio agio," disse.

<social>https://www.youtube.com/live/H5dn_8RC_kg</social>

Powerplex dovrebbe tornare nel futuro di Invincible, ma spetta a qualcun altro interpretare il personaggio. Ha subito attirato l'attenzione degli spettatori quando è arrivato sulla scena nella terza stagione Invincible, poiché i fan sono stati attratti dalle sue critiche a Mark e dalla sua empatica storia d'origine da supercriminale. La performance di Paul ha anche reso un grande elemento dell'interesse di Powerplex, ma se non vuole più entrare in quel personaggio, probabilmente è meglio lasciarlo passare a qualcun altro.