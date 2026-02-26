Abbas Araqchi dell'Iran punta a guidare i colloqui nucleari attraverso "contrattazioni continue e persistenti"

HQ

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi, veterano diplomatico che ha contribuito a negoziare l'accordo nucleare iraniano del 2015, torna sotto i riflettori mentre Teheran affronta colloqui critici per prevenire potenziali azioni militari statunitensi.

Araqchi, 63 anni, paragona lo stile negoziale iraniano al baratto di un bazar tradizionale ("contrattazione continua e persistente"), un approccio plasmato dalla pazienza e dalla strategia. Gode inoltre della piena fiducia della Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei ed è considerato uno dei ministri degli esteri più influenti del paese degli ultimi anni.

Diplomatico di carriera ed ex guardia rivoluzionaria, Araqchi ha mantenuto la reputazione di calma, pazienza e competenza tecnica. Ha guidato la delegazione iraniana nei colloqui dello scorso anno con gli Stati Uniti, che alla fine si sono bloccati, e ora mira a rilanciare una via diplomatica verso un accordo nucleare. "C'è ancora una buona possibilità di una soluzione diplomatica basata su una partita vantaggiosa per tutti," dice a CBS News, sminuendo la necessità di un rafforzamento militare...