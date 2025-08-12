Activision condivide il trailer Call of Duty: Black Ops 7 che induce alla paranoia

HQ

Ci incontreremo Call of Duty: Black Ops 7 già la prossima settimana, quando sarà adeguatamente rivelato, in modo più dettagliato rispetto al trailer cinematografico che abbiamo ricevuto al Xbox Games Showcase a giugno, alle Gamescom Opening Night Live di martedì 19 agosto. In vista di quel momento, Activision ha condiviso un nuovo teaser per il gioco che sembra dare un assaggio del tipo di esperienza che il gioco cercherà di offrire.

L'ultimo trailer è un film paranoico che dipinge il quadro di un mondo sull'orlo del collasso e della devastazione. Ma per fortuna, c'è un salvatore. Entra in The Guild, una società che utilizza la robotica per aiutare l'umanità e alleviare molti degli stress globali. Sembra positivo, vero? Questa sembra essere l'idea, ma chiunque abbia una comprensione dei giochi Black Ops saprà che c'è sempre più di quanto sembri, il che significa che probabilmente dovremmo aspettarci di affrontare The Guild e fermare qualsiasi obiettivo contorto che hanno piuttosto che lavorare con loro...

Ad ogni modo, senza dubbio impareremo di più su questa azienda tra una settimana, quando arriverà l'ultimo sguardo a Black Ops 7.