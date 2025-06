Xbox Games Showcase si conclude con l'annuncio Call of Duty: Black Ops 7

HQ

Ci sono state molte voci che hanno suggerito che Activision avrebbe raddoppiato la formula Black Ops per il 2025, continuando da dove si era interrotta Call of Duty: Black Ops 6 del 2024. Ciò porterebbe a una configurazione simile a quella del 2022 e del 2023, quando avevamo giochi back-to-back Modern Warfare da goderci. Questo è stato ora confermato.

Come annuncio finale per la vetrina e prima di The Outer Worlds 2 Direct, abbiamo avuto modo di incontrare Call of Duty: Black Ops 7. Al di là di una rivelazione per lo più cinematografica che ha confermato che Mason e Menendez sarebbero tornati in qualche modo, il trailer non ha mostrato molto altro di significativo. Certo, sappiamo che avrà un focus più futuristico con aerei VTOL, creature robotiche simili a cani e sistemi di occultamento invisibili, oltre a questo un piccolo sguardo ai non morti afferma che anche Zombies torneranno, ma per il resto, non sono state presentate altre informazioni ufficiali nel trailer.

Considerando la lista di voci relative a Call of Duty del 2026, che si dice sia stata fatta da Infinity Ward e che offra ancora una volta un'impostazione Modern Warfare, possiamo presumere che la routine di lancio annuale sarà preservata e che Black Ops 7 debutterà probabilmente in autunno. Tuttavia, è stato sviluppato sia da Treyarch che da Raven Software, avrà un grande successo di gameplay e verrà rivelato in estate prima di arrivare su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, e come lancio del primo giorno Game Pass ancora una volta, il che significa che gli abbonati non dovranno sborsare ulteriori centesimi per questo.

In termini di trama e storia, Xbox Wire osserva quanto segue: "L'anno è il 2035 e il mondo è sull'orlo del caos, devastato da conflitti e guerre psicologiche a seguito degli eventi narrativi di Black Ops 2 e Black Ops 6. Con una tecnologia all'avanguardia in mano, il team Black Ops guidato da David Mason deve combattere contro un nemico manipolatore che usa la paura come arma sopra ogni altra cosa.

"Fai squadra con gli amici o gioca da solo nell'innovativa campagna cooperativa, sfrutta le armi del prossimo futuro nell'esclusiva modalità multigiocatore ricca di mappe nuove di zecca e scendi nel prossimo contorto capitolo di Zombi a turni nel cuore dell'etere oscuro."