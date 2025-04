Aggiornamento sull'infortunio del campione MotoGP Jorge Martín: due settimane in ospedale in Qatar, tre mesi di pausa

HQ

Il campione della MotoGP Jorge Martín sarà costretto a rimanere in un ospedale in Qatar "due, forse tre settimane" e starà fuori per non meno di tre mesi, ha detto una fonte via Motorsport. Il pilota madrileno, soprannominato Martinator per le sue frequenti cadute e interventi chirurgici, e per la sua capacità di tornare sempre in moto anche dopo una caduta, dovrà prendersela comoda per gran parte della stagione, e pensare al suo recupero in vista della prossima stagione.

Martín ha già saltato le prime tre gare per infortunio (ha avuto due cadute pre-campionato), e al debutto lo scorso weekend (che è stato anche il suo debutto nel team Aprilia) in Qatar ha avuto un'altra caduta, colpito da Fabio di Giannantonio e steso a terra, rompendosi undici costole e soffrendo di pneumotorace.

Una fonte ha detto che Martín ha avuto un tubo di drenaggio inserito nel lato destro, che sarà rimosso in quattro-sette settimane. Ha trascorso la seconda notte in ospedale un po' meglio "ma ha molto dolore e il tubo incastrato nel suo fianco lo infastidisce molto", ha detto la fonte.

"Se tutto va molto bene, Jorge potrebbe provare a salire su un aereo e volare in circa due settimane. Forse anche tre", hanno detto, ma non potrà tornare in gara prima di almeno tre mesi.