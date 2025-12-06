Ahsoka La stella non tornerà perché Disney "non poteva pagarmi quello che dovevo essere pagato"

HQ

Quando Ahsoka tornerà infine in Disney+ per la seconda stagione, mancherà uno dei membri originali del cast, poiché Claudia Black non riprenderà il suo ruolo di Klothow, una delle Nightsisters. Il motivo di ciò è stato spiegato dall'attrice a Bleeding Cool, dove osserva che si trattava di una disputa salariale e della location delle riprese.

Quando si parla di Ahsoka, Black ha iniziato parlando dell'elefante nella stanza che è la seconda stagione, spiegando quanto segue.

"Beh, sarò trasparente. Hanno preso la seconda stagione, mi hanno preso con quella, e poi Disney, che oggi sta strutturando le cose in modo diverso, non ha potuto pagarmi quanto dovevo essere pagata come madre single per mantenere tutte le mie responsabilità a casa a Los Angeles, perché stavano girando a Londra. Non era qualcosa che potessero realizzare, e quindi ho dovuto ritirarmi per la seconda stagione."

Black ha osservato che questo è stato "molto triste per me" e che è "grata di essere riuscito a stare in quell'universo". Con Black che si allontana da una galassia lontanissima, la domanda ora si sposta su se il ruolo verrà riassegnato o se semplicemente non vedremo Klothow nel prossimo giro di episodi, che sono già terminati e probabilmente debutteranno nel 2026.