Ahsoka La stella non tornerà perché Disney "non poteva pagarmi quello che dovevo essere pagato"
Claudia Black non tornerà come una delle Sorelle della Notte nel prossimo giro di episodi.
Quando Ahsoka tornerà infine in Disney+ per la seconda stagione, mancherà uno dei membri originali del cast, poiché Claudia Black non riprenderà il suo ruolo di Klothow, una delle Nightsisters. Il motivo di ciò è stato spiegato dall'attrice a Bleeding Cool, dove osserva che si trattava di una disputa salariale e della location delle riprese.
Quando si parla di Ahsoka, Black ha iniziato parlando dell'elefante nella stanza che è la seconda stagione, spiegando quanto segue.
"Beh, sarò trasparente. Hanno preso la seconda stagione, mi hanno preso con quella, e poi Disney, che oggi sta strutturando le cose in modo diverso, non ha potuto pagarmi quanto dovevo essere pagata come madre single per mantenere tutte le mie responsabilità a casa a Los Angeles, perché stavano girando a Londra. Non era qualcosa che potessero realizzare, e quindi ho dovuto ritirarmi per la seconda stagione."
Black ha osservato che questo è stato "molto triste per me" e che è "grata di essere riuscito a stare in quell'universo". Con Black che si allontana da una galassia lontanissima, la domanda ora si sposta su se il ruolo verrà riassegnato o se semplicemente non vedremo Klothow nel prossimo giro di episodi, che sono già terminati e probabilmente debutteranno nel 2026.