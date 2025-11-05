Ai soldati degli Stati Uniti in Germania è stato detto di cercare aiuto dai banchi alimentari locali dopo la chiusura del governo

HQ

L'esercito degli Stati Uniti ha consigliato ai soldati di stanza in Germania di utilizzare i banchi alimentari tedeschi locali, poiché lo shutdown del governo degli Stati Uniti in corso interrompe i servizi e interrompe le operazioni di supporto nelle basi militari americane.

L'avviso, pubblicato da U.S. Army Garrison Bavaria , cita un calo degli stanziamenti federali prima della scadenza del 30 settembre 2025, che ha costretto parti del governo degli Stati Uniti a chiudere. La chiusura sta ora interessando le installazioni di Rose Barracks, Tower Barracks, Hohenfels e Garmisch.

Durante la chiusura, l'esercito ha detto che avrebbe continuato a fornire solo "servizi di vita, salute e sicurezza" a coloro che vivono e lavorano nella comunità.

Servizi sospesi e soldati invitati a prepararsi

È stato emesso un ordine di interruzione dei lavori per il supporto di mobili ed elettrodomestici, sospendendo le consegne, i ritiri e le riparazioni per le abitazioni familiari e non accompagnate, nonché per le caserme. Tutti i servizi programmati dopo il 30 ottobre sono stati cancellati "per evitare impegni non autorizzati".

Nel frattempo, le scuole DoDEA Europe hanno annunciato che le pratiche atletiche e le attività doposcuola riprenderanno l'8 ottobre, anche se hanno avvertito le famiglie di verificare la presenza di aggiornamenti specifici per la scuola. Gli ordini di servizio di emergenza rimangono in vigore, ma al personale è stato ricordato di segnalare solo problemi urgenti.

Crescono le preoccupazioni per l'insicurezza alimentare

Le linee guida che consigliano alle truppe di rivolgersi ai banchi alimentari tedeschi hanno attirato l'attenzione sulla crescente tensione causata dalla chiusura delle famiglie dei militari statunitensi all'estero. Mentre i servizi essenziali continuano, molti soldati affrontano l'incertezza sulla retribuzione e sull'accesso alle necessità quotidiane.

L'esercito ha incoraggiato il personale a seguire i canali ufficiali e l'app "My Army Post" per aggiornamenti in tempo reale mentre la chiusura continua senza una chiara fine in vista.