L'esercito degli Stati Uniti cancella un post che dice ai soldati in Germania di cercare aiuto dai banchi alimentari locali

HQ

Potresti essere interessato: Ai soldati degli Stati Uniti in Germania è stato detto di chiedere aiuto ai banchi alimentari locali dopo la chiusura del governo.

La guarnigione dell'esercito degli Stati Uniti in Baviera ha silenziosamente cancellato la sezione del suo sito web che consigliava ai soldati e al personale civile di cercare assistenza dai banchi alimentari tedeschi mentre lo shutdown del governo degli Stati Uniti continua a interrompere le operazioni nelle basi all'estero.

La sezione, ora rimossa, originariamente parte della "Guida alla chiusura" ufficiale della guarnigione, elencava diverse organizzazioni umanitarie locali (tra cui Tafel Deutschland, Foodsharing e.V. e Essen für Alle) come risorse per il personale che lotta contro l'insicurezza alimentare. Ha anche suggerito di utilizzare l'app tedesca Too Good To Go, che offre cibo scontato per ridurre gli sprechi.

L'esercito rimuove le linee guida dopo che si sono diffuse online

Il post è stato rimosso poche ore dopo che gli screenshot hanno iniziato a circolare online. Le versioni archiviate della Wayback Machine mostrano che l'elenco era disponibile all'inizio della giornata prima di essere sostituito con una versione aggiornata che ometteva tutti i riferimenti ai banchi alimentari.

La guarnigione dell'esercito americano in Baviera, che sovrintende a quattro basi principali e supporta circa 40.000 soldati e civili, non ha commentato il motivo per cui le informazioni sono state rimosse. La guida includeva anche collegamenti per prestiti di emergenza e istruzioni di congedo come parte degli sforzi per aiutare il personale a far fronte all'impatto della chiusura.

L'incidente evidenzia le crescenti preoccupazioni per l'insicurezza alimentare tra le famiglie dei militari statunitensi all'estero mentre lo shutdown si trascina. Mentre la Casa Bianca ha ottenuto finanziamenti temporanei per continuare a pagare le truppe in servizio attivo, migliaia di dipendenti civili rimangono senza stipendio e, per un breve momento, l'esercito è sembrato riconoscere che anche la sua stessa comunità potrebbe aver bisogno di aiuto esterno.