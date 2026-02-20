Al lancio del Board of Peace: Trump ha annunciato 7 miliardi di dollari per la ricostruzione di Gaza

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che le nazioni hanno promesso 7 miliardi di dollari per un fondo per la ricostruzione di Gaza durante la riunione inaugurale del suo neocostituito Board of Peace a Washington. L'iniziativa mira a ricostruire l'enclave una volta che Hamas si sarà disarmato, una condizione che rimane incerta nonostante un fragile cessate il fuoco.

Trump ha detto che gli Stati Uniti avrebbero contribuito con 10 miliardi di dollari per sostenere gli sforzi più ampi per la pace del Board, anche se non ha specificato se sarebbe necessaria l'approvazione del Congresso. I contributori al fondo di Gaza includono diversi paesi del Medio Oriente e dell'Asia Centrale, mentre si prevede che le Nazioni Unite forniranno 2 miliardi di dollari in aiuti umanitari. Trump ha anche detto che la FIFA raccoglierà 75 milioni di dollari per progetti sportivi a Gaza.

Trump // Shutterstock

Il piano proposto prevede la creazione di una Forza Internazionale di Stabilizzazione per contribuire a mantenere l'ordine a Gaza, guidata da un generale statunitense con un vice indonesiano. Il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha detto che il suo paese potrebbe contribuire fino a 8.000 soldati. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito che Hamas sarebbe stato disarmato "in un modo o nell'altro."

I membri fondatori del Consiglio includono Israele ma nessun rappresentante palestinese, sollevando dubbi sulla sua inclusività e sulla sua sostenibilità a lungo termine. Il Segretario di Stato USA Marco Rubio ha detto ai partecipanti che non esiste "un piano B" per Gaza, avvertendo che il fallimento potrebbe significare un ritorno alla guerra.